Karabük'te komşusunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Karabük'te komşusunu silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta, dün komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan E.A'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kavganın sokak kedilerinin beslenmesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Gülser Y'nin (57) cenazesi, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kavakören köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Dün E.A. ile üst kat komşusu Gülser Y. (57) ve eşi Kemalettin Y. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Gülser Y. ve Kemalettin Y. hastaneye kaldırılmıştı.

Gülseren Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından şüpheli E.A. gözaltına alınmıştı.