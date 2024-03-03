Karabük'te kitap okuma yarışmasında dereceye giren velilere ödülleri takdim edildi.

???????İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, velilere yönelik organize edilen yarışmayı kazananlar için Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Eğitim Kenti Karabük Projesi'nin 8 alt başlığından birisi olan "Okuyorum Öğreniyorum" projesinin okul-aile ilişkisinin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, veli boyutuyla amaca hizmet ettiğini vurguladı.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere ve okuma yarışmasına katılan velilere teşekkür eden Akbaş, dereceye girenlere ödüllerini verdi.