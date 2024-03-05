Karabük'te evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
75. Yıl Mahallesi 97. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında oturan M.T. ve V.B, evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı.
Dumanları fark eden komşuları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen H.T. ile vücudunda yanık oluşan V.B, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.