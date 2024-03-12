Üye Girişi
Haberler

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında 9-12 Mart'ta il genelinde 4 ayrı operasyon düzenledi.

Cildikısık Tüneli mevkisinde M.S, E.Ö. ve E.B'nin ekiplerce yapılan üst aramasında 9,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ankara kara yolunda ise S.U. ve D.A'ya yönelik aramada 8,18 sentetik uyuşturucu madde bulundu.

İl merkezinde Ş.Ü'nün aracında yapılan aramada, 57,21 gram sentetik uyuşturucu ile cam uyuşturucu aparatları yakalandı. Yine O.Ü. ve G.İ'nin üst aramasında 94,91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen O.Ü. ve Ş.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Karabük Güvenlik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title