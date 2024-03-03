Üye Girişi
Haberler

Karabük'te bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu

Güncelleme:

Karabük'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kadın bulundu. Yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabük'te bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak'taki apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hande C'ye (32) ait olduğu tespit edilen ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayakkabıları apartmanın istinat duvarının yol tarafında bulunan kadının, yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan bahçedeki beton zemine düştüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Karabük Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu sene fitre ne kadar 2024? Fitre ne zaman verilir? Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'i | Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Mart günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 3 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi? Hükmü Pekmezci kimdir? MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli? Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title