Karabağlar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, belediye çalışmaları hakkında bilgi verildi. Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımının hızla devam ettiği, Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yakın zamanda açılacağı, Yeşilyurt Pazaryeri'nin yenilerek kapalı hale getirilmesi için ihaleye çıkılacağı ve Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nın baştan sonra elden geçirilmesiyle ilgili ihalenin de yapılacağı belirtildi. Ayrıca, Uzundere'de yapılacak sosyal tesis ve 106 hektarlık alanla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli onayların geldiği açıklandı.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde yapıldı. Ana hizmet binası meclis salonundaki toplantıya, aynı zamanda meclis üyesi olan AKP İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, ilçe yöneticileri Ejder Sezer, Emir Selek, Saadet Partisi İlçe Başkanı Eymen Ünalan ve ilçe yöneticileri Necati Tağaç, Şener Uzun, Mustafa Özkurtt'la Celal Karabalık katıldı.

Başkan Selvitopu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 14-28 Mayıs seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diledi. Belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Karabağlar Belediyesi'nin önemli projelerinden Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımının hızla devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yakın zamanda açılacağını söyledi.

Yeşilyurt Pazaryeri'nin yenilerek kapalı hale getirilmesi için 14 Haziran'da ihaleye çıkılacağını bildiren Başkan Selvitopu, Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nın baştan sonra elden geçirilmesiyle ilgili ihalenin de 6 Haziran'da yapılacağına dikkat çekti.

Başkan Selvitopu, ilçedeki okullarda yapılacak bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili 5.500.000 liralık ihale gerçekleştirildiğini, sürecin Kamu İhale Kurumu'nda devam ettiğini bildirdi.

ONAYLAR GELDİ

Başkan Selvitopu, Uzundere'de yapılacak sosyal tesis ve Aşık Veysel, Osman Aksüner, Aydın mahallelerini kapsayan 106 hektarlık alanla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli onayların geldiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Uzundere Cemevi'yle ilgili bakanlıktan tahsis yazısı geldi ve ihale sürecini başlattık. Buranın projesi yarışmayla belirlenmişti. Yarışmada ilk 3'e giren projelerin sahiplerine derecelerine göre teklif yapacağız. Yine meclisimiz tarafından onaylanan 106 hektarlık alanla ilgili bakanlık, itirazları değerlendirerek kararını verdi. Plan önerdiğimiz şekilde onaylandı ve şu anda askı sürecinde. Süreç tamamlandığında burada dönüşüm çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleşecek."

Başkan Selvitopu, asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiğini de belirterek, "Gerek araç gereç, gerek planlama bakımından her türlü hazırlığımızı yapmıştık. Ekiplerimiz birçok mahallede asfaltlamaya devam ediyor. Çalışmalarımız sezon boyunca yoğun şekilde sürecek" dedi.

Başkan Selvitopu, geçen yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaşan Aqua Yaşam Havuzları'nın hizmete açıldığını da bildirdi.