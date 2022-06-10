Karabağ Şehidi Rıfat'ın annesine eğitim gördüğü üniversiteden vefa örneği - Haberler

Karabağ Şehidi Rıfat'ın annesine eğitim gördüğü üniversiteden vefa örneği

KASTAMONU - Kastamonu'da üniversite öğrencisiyken gönüllü olarak Karabağ Savaşı'na katılan ve şehit olan Azerbaycanlı Rıfat Ahmetzede'nin annesine Kastamonu Üniversitesi tarafından plaket verildi.

Azerbaycan İnkişafa ve İslahatlara Destek Cemiyeti Başkanı ve Önder Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ramil Aliyev, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan'ı ziyaret ederek Kastamonu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiyken gönüllü olarak Karabağ Savaşı'na katılan ve şehit olan Azerbaycanlı Rıfat Ahmetzede'nin cephede çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

Ziyarette şehidin annesi Ruhiye Ahmetzede ile Prof. Dr. Atalan görüntülü olarak konuştu. Rektör Yardımcısı Atalan ile şehit annesi Rukiye Ahmetzede arasında gerçekleşen görüşme sırasında duygusal anlar yaşandı. Rektör Yardımcısı Atalan, Ruhiye Ahmetzede ile görüşmesi sırasında Şehit Rıfat Ahmetzede için dua etti.

Ziyarette konuşan Rektör Yardımcısı Atalan, "Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinin büyük bir kahramanlık örneği göstererek, işgal altındaki topraklarını kurtarmasına Türkiye olarak çok sevindik. Bu vesile ile bu savaşta şehit olan Azerbaycanlı kahramanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyorum" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atalan, daha sonra şehidin annesine ulaştırılmak üzere Ramil Aliyev'e plaket verdi.

Türkiye'nin her zaman kendilerine destek sağladığını ifade eden Ramil Aliyev de, "44 günlük Karabağ Savaşında, Türkiye'nin her konudaki desteğini halk olarak hissettik. Allah Türkiye Cumhuriyeti'ni korusun. Türkiye, bu savaşta Azerbaycanlı kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bütün dünya bir kez daha gördük ki Türkiye, Azerbaycan kardeştir. Bütün dünya bir kez daha farkına vardı ki Türkiye ile Azerbaycan 'Bir millet, iki devlettir" şeklinde konuştu.

Şehidin annesi Ruhiye Ahmetzede ise görüntülü gerçekleşen telefon konuşmasından duyduğu mutluluğu, şehit oğlu Rıfat'ın üst seviyede Türkiye ve Azerbaycan sevgisi olduğunu ve iki ülke ile ilgili şiirler yazdığını ifade etti.