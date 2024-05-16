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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yolun trafiğe kapatılacağı ve kontrollü ulaşımın sağlanacağı belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Kemer-Antalya yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde (hafta sonu hariç) her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Kale-Tavas yolunun 60-61. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 14.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İpsala Sınır Kapısı-Tekirdağ-Silivri yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları, Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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