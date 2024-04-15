Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo tesis çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde Taşucu-Boğsak mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin il sınırı-Uzundere şehir geçişi yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı tek şeritten devam ediyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.