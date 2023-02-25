KAR SULARI HEYELANLARA NEDEN OLDU 3 EV HASAR ALDI, 1,5 METRE YARIKLAR OLUŞTU

KARADENİZ Bölgesi'nde son günlerde artışa geçen hava sıcaklıklarıyla karların erimesi sonucu yumuşayan toprakta heyelan meydana geliyor. Eriyen karlar nedeniyle Ordu'nun Kabadüz, Kabataş ve Ünye ilçelerinde küçük ve büyük çaplı heyelanlar oluştu. Heyelan nedeniyle yollarda ve tarım arazilerinde tahribat oluşurken, 3 evde hasar meydana geldi. Yaklaşık 1,5 metrelik yarıkların oluşturduğu heyelanda hasar alan evlerden 1'i için yıkım kararı verilirken, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, bu sene de hava sıcaklıkları aniden arttı. Sıcaklık artışı ile erimeye başlayan kar nedeniyle yumuşayan toprakta heyelanlar meydana geliyor. Bu kapsamda Ordu'nun Kabadüz, Kabataş ve Ünye ilçelerinde küçük ve büyük ölçekli heyelanlar yaşandı. Kabadüz ve Kabataş ilçesinde heyelan nedeniyle yollarda tahribat oldu. Heyelanla birlikte yolları kapatan dev kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı. Ekiplerin, heyelanlı bölgelerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÜNYE'DE 3 EV HASAR ALDI

Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi Çoloğlu Mevkii'nde de heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgedeki üç evde çatlaklar oluştu. Hasar gören evlerde incelemede bulunan Ordu Afet ve Acil Durumlar (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 1 ev için yıkım kararı alırken, 2'i evi tedbir amacıyla boşalttı. Bölgedeki yollarda ve tarım arazilerinde yaklaşık 1,5 metrelik yarık oluştu.

'HEYELAN HER YIL GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR'

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, ilçelerinde meydana gelen heyelanların evleri tehdit etmeye başladığını söyledi. Heyelanın her yıl daha da genişlediğini kaydeden Yılmaz, İlçemizde meydana gelen heyelan nedeniyle yollarımız kapandı. Ekiplerimiz kapanan yollarımız için çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki heyelan ilçe merkezinden geçen ırmağı doldurmakta. Bu da aynı zamanda ilçe merkezimizi tehdit ediyor. Burada oluşan heyelan her yıl genişleyerek devam ediyor. Bu sene 1 metrenin üzerinde kar yağdıktan sonra hızlı bir erimeyle beraber heyelan daha da arttı. Allah'a çok şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Sadece evlerimizi tehdit etmeye başladı. İnşallah bundan sonra heyelan olmaz diye umut ediyoru diye konuştu.