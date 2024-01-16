Kar altındaki saman balyalarının çıkarılması
Çin'in Altay kentinde yerel polis birimi, çiftçilere yardım ederek kar altında kalan 512 balya samanı çıkardı.
1. Kar altındaki saman balyalarının çıkarılmasına yardımcı olan polislerin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Altay kentinin yerel polis birimi, 512 balya samanın kar altından çıkarılmasında çiftçilere yardım etti.
1,6 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı, çobanların hayvanları beslemek için stokladığı saman balyalarını kar altında bıraktı.
Yerel polis ve hükümet çalışanları ise çobanların imdadına yetişti.
Toplamda 512 balya saman, kar altından çıkarılarak güvenli bir yere taşındı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Altay kentinden bildiriyor. (XHTV)