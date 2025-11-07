Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR Geçişlerinde Tarihi Rekor

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tarihi bir rekora imza atıldığını, 1 saatte 96 TIR'a işlem yapılıp geçişinin sağlandığını söyledi. Sezer, "96 TIR'ın bir saatte geçişi bir rekor. Normalde 40'lı sayılardı bu, şu anda 96. Bu bizim açımızdan sevindirici. Bunu sürdürebildiğimiz oranda, belki bundan sonraki dönemler için de bu bir fırsat olmuş olacak" dedi.

Vali Yunus Sezer, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, son günlerde yoğunluk yaşanan TIR geçişlerine yönelik incelemelerde bulundu. Sınır kapısı yolunda özel şirkete ait bir TIR parkının ruhsatının iptal edilmesinin ardından oluşan kuyruklara yönelik bölgede inceleme yapan i Sezer'e Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş eşlik etti.

'KISA SÜREL BİR YIĞILMA OLDU'

Vali Sezer, Kapıkule'de son bir hafta boyunca TIR trafiğinin yoğunlaştığını belirterek, "Nasıl yazın belli dönemde gurbetçi trafiğimiz çok yoğun oluyorsa yılın bu döneminde de aralık ayının 15'ine kadar devam eden yoğun bir TIR ve ticaret trafiğimiz var. Bu ülkemiz açısından son derece önemli. Çünkü ülkemizin ticaretinin arttığını gösteriyor. Burada bir problem yaşadık. Buradaki geniş bir TIR parkındaki ruhsat probleminden dolayı orası kapatıldı bu dönemde. Dolayısıyla kısa süreli de olsa bir yığılma söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla ilave tedbirler aldık. Bulgaristan tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Bulgaristan'a da buradan teşekkür ediyoruz, komşu ve dost ülkemize oradaki hem polis teşkilatına hem de gümrük teşkilatına; tedbirlerini iki katına çıkardılar, personel görevlendirmelerini iki katına çıkardılar ve bizim buradaki araç yoğunluğunu ve biriken araç stokunu bir anda erittik" dedi.

'SON 15 YILIN EN İYİ DÖNEMİNİ GEÇİRMEYE BAŞLADIK'

Sınır kapısında son 10-15 yılın en iyi döneminin yaşandığını dile getiren Vali Sezer, "Şu an itibarıyla 4 kapımız var Edirne'de. Bu kapılardan ilk 10 ayda 4 milyon 400 araç geçişi var ve bunlardan 1 milyon 409 bini TIR araçlarını kapsıyor. Kasım ayı itibarıyla bir haftayı geride bıraktık, toplam 80 bin 500 giriş ve çıkışı var. Bunlardan 29 bini TIR giriş ve çıkışını kapsıyor. Kapıkule özeline baktığımız zaman 17 bin 300 araç giriş ve çıkışı var. Buradan da 8 bin 512 son üç günde, krizin başladığı dönemdeki araç giriş ve çıkışımızı kapsıyor. Aldığımız tedbirlerle şunu söylemekte büyük fayda görüyorum. Özellikle çadırlı TIR'larda bekleme süresini 74 saatten şu anda 14 saate indirmiş durumdayız. Gün içerisinde eritiyoruz. Bunlar gümrük sahası ve dışındaki araçları kapsıyorlar. Yine TIR parklarında şu anda araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. Frigolarda yani acil geçişi gerektiren TIR'larda 24 saatlik bekleme süresi şu anda 2 saate inmiş durumda. Şu ana kadar belki son 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık" diye konuştu.

'24 SAATLİK TIR GEÇİŞİNDE REKOR KIRDIK'

Kapıkule'de TIR geçişlerinde rekor da kırıldığını anlatan Sezer, "Yine şunu da belirteyim, bir rekor kırdık. Saatlik 96'ya çıktık TIR geçişinde. Bu da şu ana kadarki Kapıkule'deki tarihi rekor. Buradan hem kendi gümrük personelimize, yolda tedbir alan ve gümrükte çalışan emniyet personelimize, jandarmamıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve hassaten de burada Bulgaristan tarafına da dost, kardeş ülke birçok krizi beraber yönetiyoruz burada, onların da almış olduğu tedbirlere, göstermiş oldukları hassasiyeti teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEÇİŞ SÜRELERİNİ DAHA DA KISALTMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Kapıkule'de bir aylık yoğun bir dönemin yaşanacağını belirten Sezer, "Önümüzde yaklaşık bir aylık bir yoğun dönem var. Bu yoğun dönemi de sabah akşam takip ederek, TIR parkında bekleme süresini kısaltıp, hızlı geçişi sağlıyoruz. Bunu sağladığımız için de memnunuz. Daha da süreleri kısaltmak için de gurbetçi sezonunda olduğu gibi yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi 96 TIR'ın bir saatte geçişi bir rekor. Normalde 40'lı sayılardı bu. Şu anda 96, ortalamalar 70'in üzerinde. Bu bizim açımızdan sevindirici. Bunu sürdürebildiğimiz oranda, belki bundan sonraki dönemler için de bu bir fırsat olmuş olacak" ifadelerini kullandı.