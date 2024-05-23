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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gizlenmiş Köpek Yavrusu Operasyonu

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı bir otomobilde koltuğun altındaki döşemenin altına gizlenmiş 'Pomeranian' cinsi 5 köpek yavrusu bulundu. Yavru köpekler, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine teslim edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı bir otomobilde koltuğun altındaki döşemenin altına gizlenmiş "Pomeranian" cinsi 5 köpek yavrusu bulundu

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince kontrol edildi.

Kontrollerde uyutulmuş halde koltuğun altındaki döşeme altına gizlenmiş cins 5 köpek yavrusu tespit edildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Yavru köpekler, işlemlerin ardından yediemin olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine teslim edildi.

HAYTAP Temsilcisi Ömer Semih Çelik, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayenelerden geçirildikten sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirildiğini belirtti.

Çelik, uyutulmaları için verilen ilaçların yavru köpekleri çok etkilediğinin gözlendiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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