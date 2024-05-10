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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 2 Kilo 768 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda yapılan x-ray taramasında, yangın tüpü kutusuna saklanmış 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen B.M.G. yönetimindeki tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada, tırın çekiciyle dorse arasında bulunan bölümde yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, yangın tüpü kutusuna saklanmış, 5 pakette 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü B.M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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