Kapaklı'da Eğitim Öğretim Yılı Başladı, Çorlu'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası düzenlenen programlarla kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program daha sonra Kapaklı Sanayiciler İlkokulu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemi üzerine konuşmaların yapıldığı etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri de yer aldı.

Programa Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Çorlu'da yol yapım çalışmaları

Çorlu Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalıştıklarını belirtti.

İlçede güvenli ve konforlu yürüyüş alanları yaratmak için çalıştıklarını aktaran Sarıkurt, "Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarıkurt sporcuları antrenmanda ziyaret etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Spor Kulübü (ÇBSK) Basketbol A Takımı sporcularını antrenmanda ziyaret etti.

Yaptıkları çalışmayla Ziya Berhan Kılıç Spor Salonu'nu yenilediklerini aktaran Sarıkurt, "Sporcuların performansını doğrudan etkileyen zemin ve ışıklandırma sistemleri en son teknolojiyle donatıldı. Bu modernizasyon, takımın antrenman kalitesini arttıracaktır. Ayrıca maçlarda da seyir zevkini yükseltecek." ifadelerini kullandı.

Sarıkurt'a ziyaretinde Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk ve Kulüp Başkanı Hasan Eligül eşlik etti.

Başkan Sarıkurt'a ziyaret

Çorlu 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.

Aksoytürk ve Sarıkurt bir süre görüştü.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Sarıkurt, ilçedeki güvenlik ve huzur ortamı ile kurumlar arası iş birliği imkanlarını anlattı.

Sarıkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aksoytürk'e teşekkür etti.