Kapadokya'nın Doğal Soğuk Hava Depolarında Patates Hasadı Başladı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde hasadına başlanan patatesler, yer altında bulunan kayadan oyma soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi için Kapadokya'ya getiriliyor.

Nevşehir'in çeşitli noktalarında milyonlarca yıl önce oluşan tüf kayaların oyulması suretiyle yapılan kayadan oyma yer altı depoları, tarım sektörüne hizmet sunuyor.

Soğutma ve enerji sistemlerine gerek duyulmaksızın ürüne doğal ortam sunan depolar, yılın farklı dönemlerinde limon ve patatesin muhafazasında kullanılıyor.

Ülke genelinde başlayan patates hasadında elde edilen ürünlerin bir kısmı doğrudan tüketime sunulurken bir kısmı da kış aylarında oluşacak ihtiyaç nedeniyle ülkenin farklı yörelerinden bölgedeki depolara sevk ediliyor.

Bölgedeki 1326 ruhsatlı yer altı deposuna tırlarla getirilen patates, iş makineleri yardımıyla bir tonluk çuvallar içinde kayadan oyma mahzenlere yerleştiriliyor.

Doğal koşullarda muhafaza edilecek ürün, yeni hasat dönemine kadar iç ve dış pazardaki tüketicinin ihtiyacını karşılayacak.

Tarım, ekonomi ve istihdama katkı sunan depolara talebin artması, yeni depo açma çalışmalarını da hızlandırdı. Bölgede tünel kazma makineleriyle yeni galeriler açılarak kapasite artırılıyor.

"Tüf kayalar hem turizme hem de tarıma hizmet ediyor"

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, AA muhabirine, yer altı depolarının enerji maliyetlerini ortadan kaldırdığını, sistemin Türkiye'nin gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bölgedeki depoların yaklaşık 2 milyon 500 bin ton patatesin muhafazasına imkan sunduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Nevşehir patates üretiminde ülke genelinde yedinci sırada olmasına rağmen üs bölgesi olarak ilk sıradadır. Türkiye'nin her tarafında ekim yapılır ama muhafaza kaya depolarda olduğu için Nevşehir'e getirilir. Kaya depolar uzun süre boyunca patatesi sağlıklı ve taze tuttuğu için üreticilerimiz depoları tercih etmektedir. Yıllar öncesine ait volkanik tüf kayalar hem turizme hem de tarıma hizmet ediyor. Bu yönden de il olarak şanslı bir merkez olduğumuzu düşünüyoruz. Patates milli bir servettir. Burada saklama ömrü uzun olduğu için bu kaya depoların ülke ve çiftçilerimiz için çok büyük önemi vardır."

"Günlük bölgeden 600 civarında tır çıkmakta"

Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köybaşı ise Türkiye'de üretilen yıllık ortalama 5 milyon patatesin yarısının yer altı depolara nakledildiğini belirtti.

Yer altı depolarındaki doğal koşullardan dolayı ürünün en az fireyle saklanmasının mümkün olduğunu ifade eden Köybaşı, "Şu anda Sivas, Konya, Kayseri, Niğde, Elazığ ve Erzincan'dan kışlık patatesler Nevşehir'e depolanmak için geliyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan tüketim günlük ortalama 11 bin ton ile 15 bin ton civarındadır. Günlük tüketimimiz buradan Türkiye'nin bütün il, ilçelerine, satış noktalarına ve tüketiciye ulaşacak şekilde periyodik olarak sevk edilmektedir. Günlük bölgeden 600 civarında tır çıkmakta. Bir tır patates için 15 işçi çalışıyor. Bölgemizde istihdama da katkı sağlamaktadır." diye konuştu.