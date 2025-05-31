Kandıra'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Sürüyor

Kandıra'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Sürüyor
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, tarım ürünlerinde verim ve kalite kaybına neden olan kahverengi kokarcaya karşı mücadele etkinlikleri devam ediyor. Kaymakam Yaran ve Tarım Müdürü Aydın, tarımsal alanlardaki durumu yerinde inceledi ve üreticilere bilgilendirme aktiviteleri yapıldığını açıkladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, tarım ürünlerinde verim ve kalite kaybına neden olan kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın ile kırsal Çarkırcaali Mahallesi'ndeki üreticileri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında zararlıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Yaran, Kandıra'nın, tarımsal açıdan zengin ve bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 13 bin hektar tarımsal alan bulunduğunu ve bunun 7 bin hektarını fındık ekili alanların oluşturduğunu belirten Yaran, fındık tarımının ilçe ekonomisinde büyük yere sahip olduğunu kaydetti.

Yaran, tarımsal üretimde verim ve kalite kaybına yol açan kahverengi kokarcanın fındık dışında elma, armut, ceviz, mısır ve çeşitli sebzeleri de etkilediğine dikkati çekerek, "Zararlının oluşturacağı kayıpları önlemek amacıyla bilgilendirme ve mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Kahverengi kokarcanın bölgedeki yayılımı hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın da zararlının yalnızca tarım alanlarında değil, kullanılmayan ev, barınak ve ahırlarda da görüldüğünü anlattı.

Kışlak döneminde Kandıra Belediyesinin desteğiyle bu alanlarda ilaçlama çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Aydın, "Ayrıca Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanan eylem planları kapsamında fındık bahçelerine feromon tuzakları yerleştiriliyor. Üreticilerimize mücadele yöntemleri aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Adnan Kaçan ise kahverengi kokarcaya karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak mücadele yürütüldüğünü vurgulayarak, çabalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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