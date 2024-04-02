Kandıra'da Geçersiz Oyların Yeniden Sayımı İçin İtiraz

Kocaeli'de 34 bin 424 seçmenin oy kullandığı 179 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için Kandıra İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

Bağımsız aday Cengiz Kan, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini teslim etti.

Kan, yaptığı açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz 2 bin 906 oy pusulasının yeniden sayılmasını talep ettiklerini ve sayımın sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Cengiz Kan ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kandıra Belediye Başkanlığına 10 bin 745 oyla AK Parti'nin adayı Erol Ölmez seçilmiş, bağımsız aday Cengiz Kan ise 9 bin 860 oy almıştı.?