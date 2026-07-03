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Kanada ile Filipinler, ticaret ve savunma alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladı

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Kanada Başbakanı Mark Carney ile Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ticaret, enerji, savunma ve turizm alanlarında işbirliğini derinleştiren anlaşmalar imzaladı. İki ülke yıl sonuna kadar serbest ticaret anlaşmasını tamamlamayı hedefliyor.

Kanada ile Filipinler, ticaret ve savunma alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşmalar imzaladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Carney, ticaret, enerji, savunma ve turizm alanlarında ikili işbirliğini derinleştirecek yeni Kanada-Filipinler stratejik ortaklığına gidildiğini duyurdu.

Carney, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada da Kanada ile Filipinler'in savunma işbirliğini güçlendirmek amacıyla silahlı kuvvetlerin birlikte eğitim alması ve görev yapmasına imkan tanıyan anlaşmalar imzaladığını bildirdi.

Carney, Filipinler'in dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılmasını kapsayan görüşmelerin de sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan, iki ülkenin yıl sonuna kadar serbest ticaret anlaşmasını tamamlaması beklenirken Carney, Marcos ile görüşmesinin Asya ve dünya için "kritik bir döneme" rastladığını belirtti ve dünyanın daha tehlikeli ve bölünmüş hale geldiğini ifade etti.

Marcos'tan Güney Çin Denizi'ndeki tutumu dolayısıyla Carney'e teşekkür

Yaklaşık 20 kişilik heyetle Kanada'ya gelen Marcos'un temasları, Filipinler'den bir devlet başkanının 11 yıl aradan sonra bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret niteliğinde.

Marcos, basın toplantısında, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde "kurallara dayalı düzen" konusundaki ısrarı dolayısıyla Carney'e teşekkür etti ve iki ülkenin "ekonomik baskı" karşısında birbirini desteklemesinin önemini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılında 3,6 milyar Kanada doları (2,53 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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