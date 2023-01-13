Kanada'da propan dolum tesisinde patlama

Montreal'deki propan dolum tesisinde patlama oldu.

Belediye yetkilileri, Montreal'in kuzeyindeki St-Roch-de-l'Achigan bölgesindeki bir propan tesisinde meydana gelen patlamanın ardından üç ya da dört işçinin kayıp olduğunu açıkladı.

Bölge belediyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Stephanie Therrien, üç veya dört çalışandan haber alınamadığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Maalesef hala kayıp olan çalışanlar var." dedi.

Patlamanın Propane Lafortune isimli şirkete ait tesiste yerel saatle 11.20 civarında meydana geldiğini ifade eden Therrien, patlamanın ardından çıkan şiddetli yangından insanların kurtulmasının pek olası olmadığına dikkati çekti. Therrien, "Yardım etmek için içeri girmeye çalışan tanıklar, çatı çöktüğü için olabildiğince çabuk dışarı çıkmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Yangının etki alanında çok sayıda propan tank ve tüpleri bulunduğunu söyleyen Therrien, bölgeye çevre kentlerden de takviye itfaiye birliklerinin geldiğini duyurdu.

Patlamanın etkisi ile çevredeki evlerin de sarsıldığı, sonrasında çıkan yangının büyüklüğü yüzünden de bazı ev ve işyerlerinin tahliye edildiğini bildirildi.

Tahliyeler ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede bir kilometrekarelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansın yangın ve güvenlik nedeniyle olay yerine yaklaşamadığı da gelen haberler arasında.