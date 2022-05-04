Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı

RICHMOND, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik taraması için sıraya giren insanlar görülüyor, 3 Mayıs 2022.

RICHMOND, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik taraması için sıraya giren insanlar görülüyor, 3 Mayıs 2022. Kanada'da Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunun kaldırılmasıyla büyük havalimanlarında seyahat edenlerin sayısı arttı. Ancak yolcular, kısmen güvenlik tarayıcılarının eksikliği nedeniyle, güvenlikten geçmek için daha uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Vancouver, Kanada, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title