Kanada'da Kovid-19 Kısıtlamaları Kalktı, Havalimanlarında Kuyruklar Uzadı

RICHMOND, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik taraması için sıraya giren insanlar görülüyor, 3 Mayıs 2022. Kanada'da Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunun kaldırılmasıyla büyük havalimanlarında seyahat edenlerin sayısı arttı. Ancak yolcular, kısmen güvenlik tarayıcılarının eksikliği nedeniyle, güvenlikten geçmek için daha uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Xinhua / Güncel