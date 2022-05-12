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Kanada'da iş insanından Karlıova'ya kütüphane

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Kanada'da iş insanından Karlıova'ya kütüphane

Kanada'da iş insanı Fesih Zeki Mert, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyündeki okula kütüphane yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kanada'da iş insanı Fesih Zeki Mert, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyündeki okula kütüphane yaptı.

Kanada'da Van Horne Construction Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Çatak Ortaokulunda yaptırdığı kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Mert'e teşekkür plaketi verdi.

Böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Mert, "Bizim geleceğimiz olan çocuklara böyle bir proje kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Bu çocukları geleceğimiz olarak görüyoruz." dedi.

Açılışa, Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdür Ali Yıldız, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Hisarcık, Karlıova, Kanada, Çatak, Güncel, Haberler

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