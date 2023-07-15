Nevşehir'de şehirlerarası yolda kamyon ve tırlara aldırmadan ters şeritten giden sürücünün umursamazlığı görenleri hayretler içinde bıraktı. Sürücüye trafik cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Kamyonlara aldırmadan ters şeritte böyle gitti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de şehirlerarası yolda kamyon ve tırlara aldırmadan ters şeritten giden sürücünün umursamazlığı görenleri hayretler içinde bıraktı.

Nevşehir - Kayseri karayolunda 50 UL 671 plakalı otomobil; uzun bir süre ters şeritten ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü. Karşı yönden gelen kamyon, tır gibi büyük araçlara aldırmadan ilerlemesine devam eden otomobili görenler gözlerine inanamadı.

Görüntüler üzerine sürücüye ulaşan trafik ekipleri 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 4 bin 500 TL para cezası uygularken, jandarma ekipleri de 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan sürücü hakkında adli işlem başlattı.