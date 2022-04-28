Kamuya kurayla atanacak engelliler için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), kamuya kura usulüyle atanacak engelli personel başvuruları başladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (Ekpss) adaylarımız, EKPSS Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylarımız başvuru işlemlerini, 28 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan yapabilirler." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre kuraya, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak.

EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların, başvuru için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adresteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir, onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 17 Mayıs 2022 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 17 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Mayıs'a kadar aday tarafından yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 18 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Kuraya başvuracak adaylar ayrıntılı bilgiyi, 2022-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzundan öğrenilebilecek.