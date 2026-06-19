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Türkiye Kamu-Sen, memur emeklilerinin ilave ek ödeme talebinin AYM gündemine alınmasını istiyor

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2023'te memurlara verilen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle AYM'ye yapılan başvurunun öncelikli olarak ele alınmasını talep etti. Kahveci, binlerce kamu çalışanının emekli olmak istememesinin sebebinin bu adaletsizlik olduğunu belirterek, toplanan dilekçeleri AYM'ye teslim etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Anayasa Mahkemesinden (AYM), 2023'te memurlara verilen ilave ek ödemenin emekli memurlara da verilmesi için yaptıkları başvurunun öncelikli olarak ele alınmasını talep ettiklerini bildirdi.

Kahveci, AYM karşısında yaptığı basın açıklamasında, 2023'te memurlara verilen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan adaletsizliğin giderilmesi amacıyla yürütülen hukuki mücadeleye dikkati çekmek ve sürecin hızlandırılması talebini iletmek üzere AYM önünde olduklarını söyledi.

Kamu görevlilerine 2023'te ilave ek ödeme verildiğini ancak bu ödemenin emeklilik sisteminin dışında bırakıldığını hatırlatan Kahveci, bugün itibarıyla bu tutarın 22 bin lirayı aştığını ifade etti.

Görev aylığı ile emekli maaşı arasında kabul edilemez bir fark oluştuğunu dile getiren Kahveci, "Türkiye'de binlerce kamu çalışanı emeklilik hakkını kazanmasına rağmen emekli olmak istemiyorsa bunun en önemli sebeplerinden biri ilave ek ödemenin emeklilere verilmemesidir." dedi.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen'in, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması talebini yargıya taşıdığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu çalışanları ve emeklilerimiz, Anayasa Mahkemesindeki bu başvurunun bir an önce sonuçlandırılması ve adil bir karar verilmesi talebiyle dilekçeler göndermiştir. Bizler de Türk Büro-Sen'in topladığı bu dilekçeleri Anayasa Mahkemesine bugün itibarıyla teslim edeceğiz. Teslim ettiğimiz her dilekçe, bir emeklinin sesi, bir kamu çalışanının beklentisi, bir ailenin geleceğe dair umududur. Bu dilekçeler, milyonlarca kamu çalışanının 'İlave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılsın, emeklilikte yaşanan mağduriyet sona ersin.' çağrısıdır. Bu nedenle Anayasa Mahkememizden beklentimiz, bu başvuruyu öncelikli olarak ele alması ve kamu çalışanları ile emeklilerimizin yıllardır beklediği adil kararı vermesidir."

Açıklamanın ardından Kahveci ve beraberindekiler, memur emeklilerinden topladıkları dilekçeleri AYM'ye teslim etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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