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Kahramanmaraş'tan Ankara'ya yerleşen dede ve torunu sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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