Kahramanmaraş'ta Kömür İşletmesinde Hortum Çıktı

Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin-Elbistan Linyit (AEL) Kömür İşletmesi'nde kömür taşıyan bantların bulunduğu bölgede hortum çıktı. Hortum sonucunda çevre toz bulutuyla kaplandı. Olay, havada olan bir helikopterden cep telefonuyla görüntülendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Afşin- Elbistan Linyit (AEL) Kömür İşletmesi'nde çıkan hortum, helikopterden görüntülendi.

Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyit (AEL) Kömür İşletmesi'nde, sahanın kömür taşıyan bantlarının olduğu bölgede hortum çıktı. Hortumla birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Kısa sürede etkisini yitiren hortum, bu sırada havada olan helikopterdeki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.