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Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Altında Kaldı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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