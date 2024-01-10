Kahramanmaraş'ta gazeteciler, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Kahramanmaraş'ta gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Gazeteciler, 5 kategoride sunulan 147 fotoğraf arasından seçim yaptı.
Kahramanmaraş'ta gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen gazeteciler, 5 kategoride sunulan 147 fotoğraf arasında oylama yaptı.
Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, " Deprem : Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", " Gazze : Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Bakış" adlı fotoğraflarını, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı karelerini seçti.
Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen ise, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı fotoğraflarına oy verdi. Eskalen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filisten'e destek", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını seçti.