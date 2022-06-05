Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler

Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi. Haydar Bey Mahallesi'nde, 11 katlı bir binanın çatısına çıkan Batuhan C. (17) dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Batuhan C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Batuhan C'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. AA / Ömer Faruk Salman - Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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