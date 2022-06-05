Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Haydar Bey Mahallesi'nde, 11 katlı bir binanın çatısına çıkan Batuhan C. (17) dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Batuhan C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Batuhan C'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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