Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem (2)

HASTANEDE PANİĞE NEDEN OLDU

Kahramanmaraş'ta saat 09.11'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hastalar ile sağlık personeli, kısa süreli panik yaşadı. Bazı hastalar taşınabilir yatak ya da tekerlekli sandalye ile bahçeye çıkarıldı. Bir süre dışarıda bekleyen hastalar, tekrar içeriye alındı.Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Vehbi Şirikçi, "Deprem sırasında vatandaşlarımız ve sağlık personelimiz panik halinde dışarı çıktı. Şu an için herhangi bir sorun yok. Hastanemizde sağlık hizmeti sorunsuz bir şekilde devam ediyor" dedi.