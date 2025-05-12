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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları'nda Birinci Oldu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları'nda Birinci Oldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2025 Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi AKUT ekibi birinci oldu. Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan, başarılarını kutladı ve bu birinciliğin Kahramanmaraş için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 2025 Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda birinci olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) AKUT ekibi, Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan'ı ziyaret etti.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) tarafından 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen yarışmada genel klasman birinciliği ile iki ayrı etapta birincilik kazanan KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, başarılarını Rektör Bakan ile paylaştı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Prof. Dr. Bakan, uluslararası bir organizasyonda elde edilen birinciliğin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bakan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan bir üniversitenin Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda birincilik elde etmesinin kent için anlamlı olduğunu belirtti.

Bakan, "Öğrencilerimiz kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldılar. Bu bizim için ayrı bir gurur tablosudur. İnşallah İstiklal Üniversitesi olarak daha büyük başarılara imza atacağız." dedi.

KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim görevlisi Selahattin Taylan ise yarışmaya 8 öğrenciyle katıldıklarını belirtti.

Taylan, yarışma sürecinde yalnızca genel klasman birinciliği değil, aynı zamanda "beton kütle sürükleme ve altından yaralı kurtarma" ile "enkaza müdahale, temiz çalışma ve ilkyardım" etaplarında da birincilik elde ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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