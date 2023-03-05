KAHRAMANMARAŞ-DEPREMDE ENGELLİ BABASINI SIRTLAYIP BİNADAN ÇIKARDI

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Solmaz ailesi depreme evlerinde yakalandı. Aileden 17 yaşındaki Eren Solmaz, depremin meydana geldiği ilk saniyelerde üstündeki korkuyu atlatıp 'Tek varlığımız' dediği engelli babasını sırtına alıp dışarı çıkardı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Solmaz ailesi saat 04.17'de meydana gelen ilk büyük depreme evlerinde yakalandı. Solmaz ailesinin ortanca çocuğu 17 yaşındaki Eren Solmaz depremin meydana geldiği ilk saniyelerde kıyametin koptuğunu düşündü. Eren daha sonra üstündeki korkuyu atlatınca aklına engelli olan babası geldi. Hemen anne ve babasının yatak odasına koşan Eren, 'bizim tek varlığımız' dediği babasını sırtına alıp dışarı çıkardı. Depremde Solmaz ailesinin evinde ağır hasar oluştu. Aile şimdi çadırda barınıyor.

'KIYAMET OLUYOR SANDIK"

Babasını sırtına alarak evden çıkaran Eren Solmaz, 'O gece hepimiz uyuyorduk. Deprem olmaya başladı. Önceki depremler gibi kısa sürede biteceğini düşündüm. Deprem daha da şiddetlenince direkt babam engelli olduğu için direkt yanına koştum. Babamı sırtıma alıp dışarı çıkardım. Tek varlığımız babamız olduğu için ilk önce babamı kurtardım. Babamı arabaya koyduktan sonra rahatladım. Babamı çıkardıktan sonra üzerimdeki büyük yük kalktı. Çok korkmuştuk. Aşağıda bir de doğalgaz patlaması olunca kıyamet oluyor sandık. Ev bir sağa bir sola sallanıyordu. Küçük bir de kardeşim vardı annem de onu alıp çıkardı. Bu şekilde depremi atlattık" diye konuştu.

'İZLEDİĞİM FİLMİN AYNISINI YAŞADIM"

Baba Kemal Solmaz, 'Ben o saatlerde uyanmıştım. Hafif hafif sallanmaya başladık. Dışarı baktığımda ortalık bembeyazdı. Ben sabah oldu sandım. Şiddetli sallanmaya başlayınca hanım üzerime yorgan çekiyordu, bir şey düşerse hafifletsin diye. Ben üzerime bir şeyler düşmesini bekledim. Daha sonra çocuklar geldi. Eren beni sırtına aldı. Sallana sallana dışarı çıktık. Uyumadan önce de 'Dünyanın Sonu' diye film izlemiştim. O filmin bire bir aynısın yaşadım. Filmdeki uğultu sesi bile aynıydı. Filmin aynısını yaşadım" dedi.