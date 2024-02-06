Kahramanmaraş deprem kurbanları Zonguldak'ta anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldak'ta anıldı.

Zonguldak Demokrasi Platformu öncülüğünde, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri ile madenciler, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Baretleri ve işçi kıyafetleriyle anma programına katılan madenciler ile üyeler, anıta karanfil bıraktı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Deprem sonrası madencilerin büyük rol oynadığını belirten Yeşil, "Madenciler büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 4 bin madenci kardeşimizle enkaz altındaki bir cana nefes olabilmek için mücadele ettik. Bu işin kahramanları bizim madenci kardeşlerimiz. Yaptıkları çalışmalarla birçok vatandaşımıza can oldular." dedi.

Yeşil, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ederek, "Madencilerin yer altında olduğu gibi yer üstünde de neler yapabileceklerini herkes gördü. Önümüzdeki süreçlerde ülkemiz deprem bölgesi bu acılar yaşanabilir, bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Hazırlanan projeyle 2 bin maden işçisi arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Projenin bir an önce hayata geçmesini bizler de istiyoruz ve takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Depremin üzerinden bir yıl geçti, sık sık o günü hatırlıyoruz"

Zonguldak Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Erdoğan Kaymakçı da madencilerin hayatlarını tehlikeye atarak kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini anımsattı.

TTK Merkez Atölyesinde çalışan Remzi Atmaca ise 3 günlük kısa bir sürede 5 şehir dolaştığını, araçlarla yardım dağıttıklarını aktararak, "Görevimizi en iyi şekilde tamamlayıp Zonguldak'a geri döndük. Atölyemizde sobalar yapıldı, onları depremzedelere getirdik. İnanılmaz bir duygu. Bir an önce görev almayı istiyoruz. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Kayıplarımız çok. Üzücü bir olay. Bugün de anmaya geldik. Sık sık o günü hatırlıyoruz. Şehirleri gördükten sonra büyük bir yıkıntıyı kendimiz de yaşadık." diye konuştu.

Maden işçisi Saadettin İnam da Adıyaman'daki çalışmalara destek verdiğini anlatarak, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalıştık. 3 yaşındaki bir çocuk ile bir anneyi enkazdan çıkardık. Bambaşka bir duygu." dedi.