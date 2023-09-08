Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir ikametten esrar ve hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve suçlamalarla ilgili adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen hint kenevirleri imha edildi.

Kağızman'da esrar ve hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir ikametten26,12 gram esrar maddesi ve 31 kök hint keneviri ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak M.R. (45) ve Ö.R. (23) gözaltına alındı. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında TCK-188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) ve 2313 SKM ( İzinsiz Kenevir Yetiştiriciliği ) suçlarından adli yapıldı.

Öte yandan ele geçirilen hint kenevirleri kontrollü bir şekilde yakılarak imha edildi. - KARS