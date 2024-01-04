Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde seyreden minibüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücünün emniyet şeridine park etmesinin ardından minibüsü kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde seyreden servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Sürücünün emniyet şeridine park etmesinin ardından yangın minibüsü kullanılamaz hale getirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.