Kağıthane'de otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
Kağıthane'de kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, yol kenarında park halindeki motosikletin yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yol kenarındaki 2 kişi yaralandı.
Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi'nde ilerleyen K.K. (28) yönetimindeki 34 UA 5097 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki motosikletin yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, H.A. (34) ve C.B. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Araç trafiğine kapatılan cadde, otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.