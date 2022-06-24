Kağıthane'de hırdavatçıda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de hırdavatçıda çıkan yangın söndürüldü

AA - İlyas Kaçar - Güncel
 - Güncelleme:
Kağıthane'de hırdavatçıda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'deki bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'deki bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'ndeki iki katlı hırdavatçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve duman iş yerinin tamamını kapladı. İş yerinde ve üst katlardaki dairelerde bazı kişiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan 12 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi ve soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Kağıthane Çağlayan İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title