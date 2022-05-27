Kadirli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

Kadirli ilçesinde Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kurtuluş Tuyan Spor Salonu'nda düzenlenen fuarın açılışında, öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşmasının öncelikleri olduğunu, bu tür projeleri önemsediklerini belirtti.

Danışman öğretmenler ve 82 öğrencinin görev aldığı 6 aylık çalışmaların sergilendiği fuar 1 hafta açık kalacak.

Törene Belediye Başkanı Vekili Hakan Semercioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, bazı kurum ve okul müdürleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.