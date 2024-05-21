Kadirli'de asayiş uygulamalarında 6 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.