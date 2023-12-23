Kadınlar Sarıkamış'ta İmece Usulü Ekmek Üretiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, soğuk kış günlerinde yakılan tandırlarda, imece usulü ekmek üretiyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçeye bağlı Yağbasan köyünde kadınlar, buğday unundan geceden hazırlayıp mayaladıkları hamurla sabah tandır başında bir araya geliyor.

Hamuru eşit şekilde yumaklara ayırıp merdaneden geçirdikten sonra elde çırparak açan kadınlar, tandır yüzüne yapıştırılan hamuru yaklaşık bir dakika pişirerek ekmek haline getiriyor.

İmece usulü bir araya gelen kadınlar, bu şekilde evlerinin ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Anadolu'da yüzyıllardır kullanıldığı bilinen tandırlarda pişirilen ekmeklerin yaklaşık bir hafta taze kalma özelliği bulunuyor.

Ekmek pişiren kadınlardan Gülhan Genç, AA muhabirine, geleneksel tandır ekmeği pişirme geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Köyde imece usulü ekmek pişirildiğini belirten Genç, "Havalar çok soğuk tek başına olmuyor biz de komşularla toplanıp ekmek pişiriyoruz. Kendi buğday unumuzdan pişiriyoruz, böyle zamanımız geçiyor. Hava durumuna göre pişiriyoruz ama bazen de fırtına, tipi de olsa köyde olduğumuz için mecburen yapmak zorundayız." diye konuştu.