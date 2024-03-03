Kadın Platformu Basın Açıklaması: 2 Günde 8 Kadın Öldürüldü

HABER- GAYE ŞEYMA CAN/ KAMERA- UMUT GÖKBULUT

8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla düzenlenecek miting öncesinde çeşitli kurumlar Kadıköy'de basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "2 günde 8 kadın, boşanmak istedikleri eşleri ya da babaları tarafından öldürüldü. Haklarımıza saldıranlar bu cinayetlere suspus" denildi.

8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla düzenlenecek miting öncesinde çeşitli kurumlar Kadıköy'de eyürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Süreyya Operası önünde bir araya gelen gruplar, İskele'ye kadar yürüdü. Basın açıklamasında Sputnik grevine, üniversiteli kadınlara, Barış Annelerine, Afet İçin Feminist Dayanışma'ya, Cumartesi Anneleri'ne söz verildi. Sonrasında "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları atıldı. 8 Mart Kadın Platformu'nun "Yoksulluğa, şiddete, sömürüye, savaşa karşı mücadelemiz var" yazılı pankart taşındı.

"HAKLARIMIZA SALDIRANLAR, CİNAYETLERE KARŞI SUSPUS"

Açıklamada şunlara yer verildi:

"8 Mart'ın ilan edilmesinin üzerinden 107 yıl geçerken yaşam koşullarımız açısından değişen hiçbir şey yok. Fakat dünyanın neresinde olursa olsun kadınlar bu gidişatı değiştirmek için mücadele ediyor. Bugün bizim hayatımızı belirlemeye çalışanlar bizim hayatlarımızı hiçe sayarak bize dair politika üretmeye devam ediyorlar. En çok da kadınlar bu ailelerin içerisinde en yakınları tarafından öldürülüyorlar. Gerici politikalarıyla, kazandığımız haklarımızı elimizden almak için tüm mekanızmalarını devreye sokuyorlar. Medeni kanununa el uzatılıyor, yaşama hakkımıza, nafaka hakkımıza göz dikiyorlar. Kadın düşmanı politikalarıyla hayatlarımızı karartmaya devam ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla geri çeken tek adam kadınlar adına karar alma cürreti gösteriyor, 6284 tartışmaya açıldıkça failler cesaret buluyor, kadın cinayetleri artıyor. Mücadele eden kadınlar ise cezalarla yıldırılmaya çalışılıyor. 2 günde 8 kadın, boşanmak istedikleri eşleri ya da babaları tarafından öldürüldü. Haklarımıza saldıranlar bu cinayetlere suspus."