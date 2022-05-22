KADIKÖY'DE ÖLÜ BULUNAN DİŞ HEKİMİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

, KADIKÖY'de çalıştığı özel muayenehanede ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınlarının haber alamadığı Şeyma Biran (64) geçen cuma saat 00.45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 1. katındaki diş muayenehanesinde polis tarafından kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şeyma Biran'ın vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğu tespit edildi.

Şeyma Biran için Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene Biran'ın yakınları, arkadaşları ve hastaları katıldı. Şeyma Biran için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Biran, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel