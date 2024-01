KADEM Başkanı Kahramanmaraş'ta Depremzede Kadınlarla Buluştu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kahramanmaraş'ta oluşturulan Kadın Destek Merkezi'nde depremzede kadınlarla bir araya geldi.

BAYKAR Konteyner Kent'teki Kadın Destek Merkezi'nde, depremzede kadınlarla buluşan Gümrükçüoğlu, buradaki konuşmasında, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyanın en yıkıcı felaketlerinden biri olarak kayda geçtiğini belirtti.

Depremlerden 13 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini, 50 binin üzerinde insanın ise hayatını kaybettiğini dile getiren Gümrükçüoğlu, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Gümrükçüoğlu, Kahramanmaraş'ın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Depremden 10 gün önce burada başka bir etkinlik için bulunmuştuk. Pek çok toplantı yapmıştık. O toplantılarda tanıştığım pek çok kadın vardı, kartlarımızı aldık verdik ama 10 gün sonra o depremde pek çoğunun vefat ettiğini öğrenmek gerçekten beni de ekibimi de çok derinden etkiledi." dedi.

Depremin ardından Kahramanmaraş'a gelerek ihtiyaçları tespit ettiklerini ve çalışmalara başladıklarını anlatan Gümrükçüoğlu, "O dönem pek çok STK, dernek, vakıf, Türkiye'nin ve dünyanın her bir yerinden buraya aktı. Ülke olarak çok büyük bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Dayanışma ruhunu çok güzel şekilde sergiledik." diye konuştu.

"Kahramanmaraş'ta 271 kadın açılan atölyelerden ve kurslardan destek aldı"

Gümrükçüoğlu, akaryakıttan barınmaya, giysiden gıdaya pek çok yardımı bölgeye ulaştırdıklarını belirterek, "KADEM tarafından deprem bölgesine 12 milyon liraya yakın ayni yardım yapıldı. Devletin de pek çok desteği oldu. Bu sebeple kısa sürede çadır kentler, konteyner kente döndü." değerlendirmesini yaptı.

Depremin üçüncü haftasında Kadın Destek Merkezini kurduklarını hatırlatan Gümrükçüoğlu, depremzede kadınların talepleri doğrultusunda kurslar açarak, etkinlikler organize ederek, ihtiyaçların karşılanması için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Gümrükçüoğlu, Kahramanmaraş'ta 271 kadının açılan atölyelerden ve kurslardan destek aldığını, 6 Şubat'tan bugüne ise 5 bin 700'ün üzerinde kadına destek verildiğini belirtti.

Kadın Destek Merkezi'ni kalıcı hale getireceklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

"Bir yılda her şeyi tamamen iyileştiremeyiz, çok derin bir yara bu. Bizler de 1999 depremini yaşamıştık İstanbul'da. Şu anda İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor. Bir yılda her şeyi değiştiremeyiz. Vefat edenler geri gelmeyecek buna yapabileceğimiz bir şey yok ama en azından birlikte olduğumuzu, beraber güçlü durduğumuzu, yan yana olduğumuzda tüm zorlukları daha kolay aşabileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Depremzede kadınlardan KADEM'e övgü

Konteyner kentte kalan ve Kadın Destek Merkezi'ndeki kurslardan istifade eden kadınlar, KADEM'i depremin ilk gününden bugüne yanlarında gördüklerini, merkezdeki etkinliklerle hayata tutunduklarını belirtti.

Depremzede Nazlı Büyükkurt, KADEM'in bölgede çalışmalarını samimiyetle yürüttüğünü ifade ederek, "Sanki o enkaz altından bizi KADEM çekti çıkardı. Ben öyle gördüm KADEM'i. Çadırda tanıdım KADEM'i. 'KADEM senin için nedir?' derlerse, ana, bacı, kardeş, samimiyet, içini rahatlıkla dökebileceğiniz bir yer. Keşke deprem olmasaydı da KADEM'i daha güzel vesilelerle tanısaydık ama depremde de bize çok iyi geldi. Herkes bizi gürel yüzle, bıkmadan dinledi. Emeği geçenden, hakkı geçenden Allah razı olsun." diye konuştu.

Depremde ablasını kaybeden Sultan Dana ise konteyner kente yerleşirken tedirgin olduğunu ancak KADEM sayesinde kısa sürede alıştığını anlattı.

Eşinin çalıştığı kuruma ait lojmana yerleşeceklerini dile getiren Dana, "Şu an buradan ayrılacağım için o kadar üzülüyorum ki. Burası bana abla oldu, kardeş oldu. Beni dinlediler. Ben ablama çok düşkün birisiydim, yeğenimi de kaybettim onunla birlikte. Buraya geldikten sonra her şey bambaşka oldu, her şey değişti. Umudum bitmişti. Aileme, hayatıma odaklanamıyordum. Ama buradakiler her şeyimize yardımcı oldular, özellikle güler yüzleri yeter gerçekten. Buranın ayrı bir enerjisi var, ayakta tutuyor bizi. İyi ki varsınız, bize büyük destek oldunuz." ifadelerini kullandı.

Saliha Gümrükçüoğlu, konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için helva dağıttı. Daha sonra mezarlık ziyaretinde bulunan Gümrükçüoğlu ve beraberindekiler, deprem şehitleri için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.