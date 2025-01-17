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Kaçakçılık Operasyonları: 20 Bin Cep Telefonu ve 676 Milyon Lira Değerinde Usulsüzlük

Kaçakçılık Operasyonları: 20 Bin Cep Telefonu ve 676 Milyon Lira Değerinde Usulsüzlük
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye üzerinden transit geçmesi gereken 20 bin 50 adet cep telefonunun yurt içinde bırakıldığını ve değerinin 41 milyon 32 bin lira olduğunu açıkladı. Ayrıca, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan bir operasyonda, yasa dışı olarak işlem gören araçlarla 676 milyon lira değerinde usulsüzlük tespit edildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye üzerinden transit geçmesi gereken 20 bin 50 adet cep telefonun yurt içinde bırakıldığının tespit edildiğini, bu telefonların değerinin 41 milyon 32 bin lira olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin Habur, Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Ticaret Bakanlığı Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde bir firmanın Transit Refakat Belgesine bağlayarak yurttan çıkış işlemlerini başlattığı bir araç takibe alındı. Şüphe üzerine araç ve konteyner tarama sistemine sevk edilen aracın x-ray görüntüleri Türkiye'ye giriş yaptığı Kapıkule Gümrük İdaresince yapılan tarama görüntüleri ile karşılaştırıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu 'Diğer Telefon Cihazları' beyanlı eşyanın araçta olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili Bulgaristan Gümrük Makamları ile iletişime geçen ekipler Türkiye üzerinden transit geçmesi gereken 20 bin 50 adet cep telefonu cinsi eşyanın yurt içinde bırakıldığını tespit etti.

Transit Refakat Belgesi ile başka bir ülkeye götürülecekmiş gibi beyan edilerek kaçak yoldan ülkemize sokulan 20 bin 50 adet cep telefonunun değerinin 41 milyon 32 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı.

Hamzabeyli'de 676 Milyon Türk lirası değerinde usulsüzlük ortaya çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçici ithalat rejimi kapsamında giriş yapan çekici ve dorse tipi araçlar mercek altına alındı. Araçları getiren şahısların araçsız ve usulsüz olarak yurtdışına çıktığını tespit eden ekiplerce başlatılan operasyonda Geçici İthalat Rejimi kapsamında ülkeye giren araçların yas al süresi dolduğu halde yurt dışına çıkarılmadıkları tespit edildi.

Araştırmalarını derinleştiren ekiplerce, araçların bir kısmının şase numaraları değiştirilerek satışa konu edildiği bir kısmının da parçalandığı belirlendi. Operasyona konu 195 çekici ve 177 dorse cinsi aracın usulsüz olarak satışını ve parçalanmasını sağlayan şahıslar tutuklandı. Yapılan operasyonda yaklaşık 676 milyon Türk Lirası değerinde usulsüzlük ortaya çıkarıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Silopi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri son operasyonunu Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen otobüse yönelik düzenlenen operasyonda 8 pomeranian cinsi köpek ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolcu araçlarına yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen otobüs içindeki bir yolcu takibe alındı. Yolcunun sergilediği tedirgin ve şüpheli hareketler üzerine yapılan detaylı bagaj aramasında faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden 8 pomeranian cinsi köpek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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