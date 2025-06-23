Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un, partneri Lauren Sanchez ile ilerleyen günlerde İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde yapacağı düğün şehirde protesto edildi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Sanchez'in 26-28 Haziran'da Venedik'te önemli isimlerin katılımıyla yapacağı düğün, kentte tartışılmaya ve protesto edilmeye devam ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Greenpeace Italia ve İngiliz "Everyone Hates Elon (Herkes Elon'dan nefret eder)" isimli grup, Venedik'in ünlü Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda üstünde Bezos'un bir fotoğrafı ve İngilizce "Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz" yazılı 400 metrekarelik bir pankart açtı. Pankart, polis tarafından toplanarak kaldırıldı.

"SOSYAL ADALETSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİYORUZ"

Greenpeace aktivistleri, Bezos'un insanlığı çöküşe götüren ekonomik ve toplumsal bir modeli temsil ettiğini, protestolarının hem sosyal adaletsizliği hem de iklim ve çevreye verilen zararlara dikkati çektiğini savundu.

Bu arada, yerel medyadaki haberlerde, kentte hem düğün karşıtı gösteriler hem de İran-İsrail-ABD üçgeninde yaşanan çatışma dolayısıyla güvenlik önlemlerinin artırılmasının gündemde olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Venedik'te geçen hafta da "Bezos'a yer yok" isimli bir protesto hareketi tarafından kentin ünlü Büyük Kanalı üzerindeki Rialto Köprüsü'ne de pankartlar asılarak bu ünlü düğün protesto edilmişti.

Kentin farklı noktalarında da yılın düğünü olarak anılan bu organizasyona karşı çıkan "Venedik'te Bezos'un düğünü mü? Hayır", "Bezos'a ve oligarklara yer yok" yazılı afişler asılmıştı.

Kentte düğüne karşı çıkanlar olsa da Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Bezos'un kentlerini düğün mekanı olarak seçmesinden memnun olduğunu ve bu fikri desteklediğini belirtmişti.