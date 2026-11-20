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Japonya ve Peru, iki ülke arasında kritik mineral tedarik zincirleri alanında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori ile görüştü.

Görüşmede Takaiçi ve Fujimori, Japonya ve Peru arasında kritik mineral tedarik zincirleri alanında işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaşmaya vardı.

Liderler ekonomi, savunma, yapay zeka ve afet yönetimi alanlarında da işbirliğini genişletme konusunda mutabık kaldı.

Takaiçi, görüşmenin basına açık bölümünde, "Serbest ve açık Hint-Pasifik'te iki ülkenin dayanıklılığını artırmak için çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı seçimleri

Güney Amerika ülkesi Peru'da Haziran 2026'daki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Fujimori, 2026-2031 dönemi için görevi resmen devralmıştı.

Ülkede eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı ve siyasi mirasçısı 51 yaşındaki sağcı Keiko Fujimori, "seçimle göreve gelen ilk kadın devlet başkanı" olmuştu.

Fujimori, 2011, 2016 ve 2021 seçimlerinin ikinci turlarında üst üste aldığı yenilgilerin ardından sürdürdüğü mücadelesinin sonucunda, 7 Haziran'daki seçimi kazanmıştı.

Kaynak: AA