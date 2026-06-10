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Japonya ve Malezya'dan enerji güvenliği alanındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdü

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Malezyalı mevkidaşı Enver İbrahim, Tokyo'da bir araya gelerek enerji güvenliği, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Malezyalı mevkidaşı Enver İbrahim, iki ülke arasında enerji güvenliği alanındaki işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Kyodo News'ün haberine göre, Takaiçi ve Enver, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi.

Takaiçi ve Enver, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı da dahil olmak üzere enerji güvenliği alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Takaiçi, daha fazla bölgesel deniz güvenliği sağlamak amacıyla iki ülkenin sahil güvenlik güçleri arasında işbirliği belgesi imzalandığını belirtti.

Malezya ve Japonya'nın benzer görüşlere sahip ülkeler olduğunu ve kurumlarla işbirliği içinde hareket ettiğini kaydeden Takaiçi, kritik minerallere yönelik tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda işbirliğinin derinleştirilmesinin de görüşüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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