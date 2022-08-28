Japonya'da 2021 seçimlerinin ses getiren Nippon Ishin hareketi yeni liderini seçti Güncel Haberler Japonya'da 2021 genel seçimlerinde ses getiren Osaka merkezli siyasi hareket Nippon Ishin yeni liderini seçti. Japonya'da 2021 genel seçimlerinde ses getiren Osaka merkezli siyasi hareket Nippon Ishin yeni liderini seçti. Mecliste grubu bulunan Nippon Ishin hareketinde, Matsui İçiro sonrası döneme yönelik iç seçimlerde, parti milletvekili üç aday yarıştı. Parti merkez ve taşra delegelerinin birer oy kullandığı seçimde, adaylar arasından Baba Nobuyuki 8 bin 527 oyla yeni lider seçildi. 4 dönemdir milletvekilli olan Baba, 6 yıl Genel Sekreterlik görevi sonrası, Kasım 2021'de Genel Başkan Yardımcılığını üstlenmişti. 57 yaşındaki Baba, kampanyasında, önceki parti yönetiminin izlediği idari ve mali reformların uygulanması politikasını sürdüreceğini açıklamıştı. 2021 seçimleri etkisi İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) karşıtı çizgide konumlanmayan Nippon Ishin, anayasa değişikliği dahil birçok konuda LDP ile uyum sağlıyor. Osaka Belediye Başkanlığını yürüten Matsui, geçen ayki Danışman Meclisi seçimleri sonrasında görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Nippon Ishin, Japonya'nın ikinci büyük nüfusuna sahip bölgesi Kansai'nin en kalabalık metropolü Osaka kentini merkez alıyor. Siyasi hareket, 2017'de kazandığı meclis temsil oranını, Ekim 2021 seçimlerinde yaklaşık 4 kat artırarak sandalye sayısını 11'den 41'e yükseltmişti. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Milletvekili Japonya Baba Güncel Haberler

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