Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile gerginliğe rağmen diyaloğa açık olduklarını söyledi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan'a ilişkin açıklamalarının ardından Çin ile ilişkilerde gerginliğin sürmesine rağmen, Tokyo'nun Pekin'e kapıları kapatmadığını ve diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Takaiçi, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin önceliklerini değerlendirdi.

Başbakan Takaiçi, Japonya ile Çin arasındaki sorunların ve karşılıklı endişelerin giderilmesi için iletişimin önemine dikkati çekti.

Takaiçi, "Ülkemiz Çin ile diyalog için çeşitli fırsatlara açıktır ve kapıyı hiçbir zaman kapatmamıştır." dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin olarak da Takaiçi, ülkede "istikrarın sağlanması için diplomatik çabalar göstereceklerini" dile getirdi.

Takaiçi, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde de yapay zeka alanında kamu ve özel sektörün yaklaşık 320 milyar dolar yatırım yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Komşu ülkeler arası gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş, ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.